Мейвезер-старший надеется, что его сын больше не вернётся на ринг

Флойд Мейвезер-старший, отец и тренер Флойда Мейвезера-младшего, надеется, что его сын сдержит своё слово и больше не будет проводить боёв. Последний поединок Флойд провёл 26 августа в Лас-Вегасе против Конора Макгрегора, над которым одержал досрочную победу в 10-м раунде.



«Надеюсь, что это был его последний бой. Но вы не можете указывать взрослым людям, что им делать. Я воспитывал его, когда он был ребёнком, но теперь он взрослый человек и сам принимает решения», — рассказал Мейвезер -старший в интервью On The Ropes Radio.