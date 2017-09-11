Бронер: если Макгрегор захочет, готов задать ему трёпку

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заявил о готовности встретится на ринге со звездой UFC Конором Макгрегором, если тот решит продолжить боксировать.



26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Макгрегор дебютировал на профи-ринге поединком против Флойда Мейвезера-младшего, от которого потерпел поражение техническим нокаутом в 10-м раунде.



«Если он хочет этого, я надеру ему задницу. Но я также хочу, чтобы он держался подальше от ринга», — приводит слова Бронера TMZ Sports.