У Геннадия Головкина родилась дочь

У чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина родилась дочь. Об этом в своём «твиттере» сообщил бывший депутат мажилиса Мухтар Тиникеев, который является близким другом казахстанского боксёра.

Это уже второй ребёнок в семье известного боксёра. Головкин и его супруга Алина воспитывают сына Вадима, которому уже исполнилось восемь лет.



На данный момент Головкин завершает подготовку к поединку с Саулем Альваресом, запланированному на 16 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).