Стиверн может провести следующий бой 4 ноября против Бризила

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC канадец Бермейн Стиверн может провести свой следующий поединок против американского боксёра Доминика Бризила, бывшего претендента на титул чемпиона мира. Поединок планируется провести 4 ноября.

Об этом объявил сам Стиверн на своих страницах в социальных сетях. Встречу Стиверна с Бризилом планируется провести в рамках турнира, главным событием которого станет бой между Деонтеем Уайлдером, ныне владеющим титулом WBC в супертяжёлом весе, и Лисом Ортисом.