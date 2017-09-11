Лёффлер: не думаю, что для Гонсалеса всё закончено

Том Лёффлер, один из сопромоутеров экс-чемпиона мира во втором наилегчайшем весе по версии WBC Романа Гонсалеса, уверен, что боксёр примет решение продолжить карьеру.



«Я не думаю, что для Гонсалеса всё закончено. В бою с парнями вроде Срискета всегда большую роль играет удача. Да, теперь Срисакет Рунгвисаи должен считаться одним из лучших в мире, ведь он смог победить лучшего в pound-for-pound сначала в Нью-Йорке, а затем и во второй раз, причём сделал это ещё более убедительно. Он приехал на территорию врага и доказал, что является настоящим чемпионом. У него невероятная сила удара», — цитирует Лёффлера BoxingScene.



Роман Гонсалес уступил боксёру из Таиланда Срисакету Рунгвисаи нокаутом в четвёртом раунде боя, после поединка никарагуанец был доставлен в больницу, где у него не было выявлено серьёзных травм.