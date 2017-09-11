Макгрегор получит больше $ 130 тыс. за встречу с болельщиками в Глазго

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заработает £ 100 000 ($ 131 679) за одну встречу с поклонниками в Глазго (Шотландия). Фанатам придётся раскошелиться на £1100 фунтов ($ 1 448) за возможность приблизиться к звёздному бойцу. Встреча запланирована на 29 сентября в павильоне SEC Armadillo, сообщает The Sun.



26 августа Конор Макгрегор провёл бой на профессиональном ринге против Флойда Мейвезера-младшего, общий доход от которого для него составит порядка $ 100 млн. В этой встрече Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.



«Сейчас нет более громкого имени, и он пользуется спросом во всём мире, но, по правде говоря, он очень хотел приехать в Шотландию. Он любит своих шотландских поклонников и хотел лично поблагодарить их за поддержку. Это было согласовано в принципе до начала переговоров», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.