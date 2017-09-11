Монро: Головкин не выдержит ударов Альвареса по корпусу

Американский средневес Вилли Монро-младший верит в победу Сауля Альвареса над Геннадием Головкиным.

«Когда люди увидели мою работу с Головкиным вблизи, они поняли, что он боец средней дистанции. Если ты слишком далеко от него, он постарается срезать дистанцию. А если ты слишком близко и работаешь по корпусу, то ему не комфортно.

Давайте не будем глупить, Канело тоже мощный панчер. И он привык контратаковать, так что эффективнее всего действует, когда вы идёте на него. А Головкин не Эрисланди Лара и не Вилли Монро, он не будет бегать на цыпочках. Он будет идти прямо на Канело и заплатит большую цену пропущенными комбинациями и ударами по корпусу. И не думаю, что он выдержит. После шести — семи раундов он начнёт замедляться и Канело заберёт победу. Возможно, нокаутом", — цитирует Монро Boxing Scene.