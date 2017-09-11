Рунгвисаи и Эстрада могут провести бой в конце года

9 сентября чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе, Срисакет Рунгвисаи, защитил титул, нокаутировав никарагуанца Романа Гонсалеса. В андеркарде этого боя состоялся бой-элиминатор за право встретиться с победителем боя Рунгвисаи — Гонсалес между Хуаном Эстрадой и Карлосом Куадрасом. Победу в нём одержал первый. И уже сейчас менеджеры боксёров обсуждают дату возможного боя между чемпионом и официальным претендентом.

«Это был бы отличный поединок. Когда он может состояться? Посмотрим, нужна ли будет пауза боксёрам после вечера бокса 9 сентября, но, кажется, оба завершили встречи без серьёзных повреждений. Так что постараемся организовать такой бой в конце этого года или уже в первые месяцы следующего», — приводит слова Тома Леффлера BoxingScene.