Головкин: у меня мексиканский стиль, бой с Альваресом по-настоящему мексиканский

16 сентября в Лас-Вегасе пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет встреча за титул чемпиона мира в среднем весе между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Менее чем за неделю до боя казахстанец в очередной раз поделился ожиданиями от него.

«Это больше чем бой. Это по-настоящему мексиканская битва. Абель придал мне мексиканский стиль, и мне нравится так боксировать. Мне нравится мексиканская кухня, и я ем её ежедневно. Мне нравятся мексиканские традиции, они окружают меня. У меня много друзей-мексиканцев, у меня уже мексиканская кровь.

Что касается нашего боя, то один удар может решить его исход. У Канело есть мощь и скорость, он хорошо меня знает. Но у меня есть несколько планов на бой. Готов он к быстрой развязке, долгому бою или решению судей? Я не знаю. Знаю, что нас ждёт не бой, а война.

Я уважаю Альвареса, потому что он воин. Думаю, сейчас самое время для нашего боя, и этот бой — самое большое событие в мире бокса», — цитирует Головкина Boxingnews24.