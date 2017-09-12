Мейвезер: как я и говорил, ключевым фактором в бою с Макгрегором стал опыт

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер, в очередной раз прокомментировал победу над чемпионом UFC Конором Макгрегором, которую он добыл 26 августа в Лас-Вегасе.

«Мы устроили настоящее мясо в ринге. Я чувствовал, что я лучше. Как я и говорил ему, ключевым фактором в бою стал опыт. Но на бумаге всё было на стороне Конора, ему 28, а мне уже 40.

Тем не менее, будучи в спорте 21 год, я понимал, что значение в этом бою будет иметь моя мудрость и мой IQ. Я просто сделал свою работу", — цитирует американца MMAWeekly.