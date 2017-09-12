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Тайсон Фьюри: я никого не боюсь, в супертяжах сейчас одни «мешки»

12 сентября 2017, вторник. 10:02 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность в том, что никто из действующих супертяжей не способен победить его. Ранее Фьюри пообещал вернуться на ринг, как только вернёт себе боксёрскую лицензию.

«Я думаю, что все они (потенциальные соперники. — Прим. «Чемпионата») — «мешки». Думаю, я могу побить любого. Я никого не боюсь, и особенно перекачанного тяжелоатлета (намёк на Энтони Джошуа. — Прим. «Чемпионата»). Это уж точно. Я тот, кого называют питбулем в бою. Когда я верну свою лицензию, то сброшу весь лишний вес. Как говорил Шварценеггер: «Я вернусь», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Фьюри намерен вернуться в бокс после завершения разбирательств с UKAD
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Тайсон Фьюри
Новости. Бокс/ММА
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