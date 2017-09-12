Кайо Магальяэш и Артём Фролов сразятся за титул M-1 Challenge

27 октября в Санкт-Петербурге, во дворце спорта «Ледовый» пройдёт международный турнир M-1 Challenge 84. В его рамках состоится бой за вакантный титул чемпиона M-1 Challenge в среднем весе. За пояс будут биться ветеран UFC бразилец Кайо Магальяэш (10-3) и не знающий поражений российский проспект Артём Фролов (9-0).



«После того как титул чемпиона организации стал вакантным, нужно было определить самых достойных кандидатов, которые будут биться за него. И Кайо Магальяэш с Артёмом Фроловым по своим заслугам и по зрелищности боёв являются теми самыми бойцами, которые устроят настоящую битву за чемпионский пояс. Их бой станет соглавным событием вечера, венчать который будет долгожданный титульный бой между Сергеем Романовым и Алексеем Кунченко», — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.