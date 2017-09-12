Паркер: уверен, что нокаутирую Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер уверен, что обладатель поясов IBF/IBO/WBA Super британец Энтони Джошуа не сможет выстоять до финального гонга, если им доведётся встретиться на ринге.



«Я думаю, что все хотят боя с Джошуа. Сейчас это громкое имя. Если я получу шанс сразиться с ним, то это будет захватывающий бой. Я уверен в себе с любым супертяжеловесом на ринге. Так что если я получу возможность сразиться с ним, то уверен, что нокаутирую его», — приводит слова Паркера Sky Sports.



23 сентября в Манчестере новозеландскому боксёру предстоит провести защиту титула в бою с соотечественником Джошуа Хьюи Фьюри.