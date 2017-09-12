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Менеджер Ковалёва: не уверен, что тренер Сергея не подсыпал ему снотворное

12 сентября 2017, вторник. 17:33 Бокс/ММА

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, не исключил, что экс-тренер россиянина мог подсыпать своему подопечному снотворное или другие лекарства, непосредственно перед повторной встречей с Андре Уордом.

«Шабранский — очень сложный соперник для Сергея. Я не раз видел его в зале и он очень непростой парень. Это будет нелёгкий бой для Ковалёва, но думаю, он всё сделает правильно. Мне кажется, мы увидим совершенно иного Сергея, по сравнению с тем, каким он был в последних поединках.

Что касается недавних высказываний его тренера, то я не люблю комментировать такое, но раз уж мы заговорили об этом, то инициатором всей этой болтовни стал как раз Джексон. Я вообще не уверен, что он не подсыпал Сергею снотворного или чего-то такого перед боем с Уордом, так как Ковалёв выглядел сонным. Я говорю это совершенно серьёзно.

Мы ещё не нашли нового тренера, но мы сделаем это. На самом деле, тренеров очень много, но нам нужен наставник. Даже если мы не подберём нужную кандидатуру к бою с Шабранским, это не станет для Сергея большой проблемой. Он знает, что необходимо делать в ринге", — приводит слова Климаса Boxingtalk.

Бывший тренер Ковалёва: Сергей выставляет всех россиян в плохом свете
Источник: Boxingtalk Сообщить об ошибке
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Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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