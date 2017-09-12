Келлерман: мы уже не увидим прежнего Гонсалеса

В минувшие выходные, экс-чемпион мира во втором наилегчайшем весе Роман Гонсалес, потерпел сокрушительное поражение нокаутом в поединке-реванше от Срисакета Рунгвисаи. По мнению известного аналитика Макса Келлермана, после него Гонсалес уже не будет прежним бойцом.

«Я был очень сосредоточен во время этого боя и факт в том, что Гонсалес выглядел как „сбитый лётчик“. Возможно, это связано с результатом первого поединка.

Титул чемпиона придаёт уверенность и делает бойца на 50% лучше. Рунгвисаи выглядел как чемпион и организовал прекрасный нокаут. Вместе с тем, повторюсь, что Гонсалес не выглядел прежним. Это яркий пример того, как небитый боксёр после первого поражения в карьере полностью теряет уверенность в себе. Я не думаю, что мы когда-нибудь увидим прежнего Гонсалеса. Всё кончено", — цитирует Келлермана Boxingnews24.