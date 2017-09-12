Пулев: верю, что смогу победить Джошуа

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Кубрат Пулев, поделился мыслями относительно скорого титульного боя с действующим чемпионом Энтони Джошуа. По словам болгарина, он верит в свою победу и даже не исключает, что сумеет её добыть досрочно.

«Энтони провёл хороший поединок с Владимиром, но у них были равные шансы на успех. Будь я на месте Кличко, то я бы согласился на реванш. Но я не был удивлением, я знаком с его образом мышления и понимаю, что он психологически не был готов к этому.

Что касается моего боя с Джошуа, то я верю в то, что смогу его победить. Возможно, даже нокаутом", — цитирует Пулева Boxingnews24.