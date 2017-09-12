Джошуа: с радостью боксировал бы до 40 лет

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил, что хотел бы выступать на профессиональном ринге как можно дольше.

«Если бы я мог предсказывать будущее или планировать его, то, конечно, хотел бы драться до 40 лет. Это естественное желание. Думаю, сейчас наш мир преисполнен различным питанием, способами отдыха и восстановления и всем, что связано со здоровьем. Благодаря этому мы можем работать с нашим телом дольше, чем раньше.

Хотел бы использовать все эти достижения науки, чтобы боксировать как можно дольше", — цитирует британца BoxingScene.