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Джошуа: с радостью боксировал бы до 40 лет

12 сентября 2017, вторник. 22:49 Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил, что хотел бы выступать на профессиональном ринге как можно дольше.

«Если бы я мог предсказывать будущее или планировать его, то, конечно, хотел бы драться до 40 лет. Это естественное желание. Думаю, сейчас наш мир преисполнен различным питанием, способами отдыха и восстановления и всем, что связано со здоровьем. Благодаря этому мы можем работать с нашим телом дольше, чем раньше.

Хотел бы использовать все эти достижения науки, чтобы боксировать как можно дольше", — цитирует британца BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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