Енджейчик проведёт бой с Намаюнас на турнире UFC 217

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Йоанна Енджейчик проведёт следующий поединок 4 ноября в Нью-Йорке. Полячка попробует защитить титул в бою с Роуз Намаюнас, сообщает MMA Fighting.

Поединок пройдёт в рамках масштабного турнира UFC 217. Главным его событием станет встреча Майкла Биспинга и Жоржа Сен-Пьера. Кроме того, ещё один титульный бой в этот вечер проведут Коди Гарбрандт и Ти Джей Диллашоу.

Предыдущий бой Енджейчик провела в мае этого года на турнире UFC 211, тогда она единогласным решением судей справилась с Джессикой Андраде. Что касается Намаюнас, то американка в последний раз выступала в апреле, когда удушающим приёмом победила Мишель Уотерсон.