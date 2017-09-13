Если Головкин проиграет Альваресу, титул WBC станет вакантным

Промоутер Геннадия Головкина Том Лёффлер подтвердил, что в предстоящем бою с Саулем Альваресом для мексиканца не будет стоять на кону титул WBC.



Альварес ранее объявил, что не будет претендовать на титул WBC, мексиканец по-прежнему зол на организацию за то, что она предоставила ему всего две с половиной недели после боя с Амиром Ханом на принятие решения о том, будет ли он защищать титул WBC в бою с Головкиным. В итоге он тогда отказался от пояса WBC, а Геннадий из временного чемпиона превратился в полновесного.



«Геннадий защищает все свои четыре пояса (IBF/IBO/WBA/WBC). Понятно, что Альварес не дерётся за титул WBC, и понятно, что Геннадий защищает титул WBC. Если по какой-то причине Головкин проиграет, то этот титул станет вакантным, потому что Альварес не сможет заполучить его», — цитирует Лёффлера BoxingScene.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.