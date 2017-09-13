Александр Поветкин провёл мастер-класс для юных боксёров в Олимпийской деревне

В минувшие выходные российский супертяжеловес Александр Поветкин вместе с личным тренером Иваном Кирпой провели мастер-класс для юных боксёров в рамках дня открытых дверей в спорткомплексе Олимпийской деревни — 80.



«У меня был тренер, который говорил: «Саш, сходить на дискотеку ты всегда успеешь, но сейчас тот момент, когда надо отдать все силы, все возможности, чтобы кем-то стать.



Сколько спорт даёт друзей, сколько возможностей! Я родился в Курске, 20 лет там прожил, тренировался у Александра Ивановича Рогозина. Это был хороший человек, который любил детей, и дневники у нас проверял, и просто с нами общался, учил уважать старших, любить свою страну. Всякое бывает, но надо идти к своей цели, и тогда всё получится. Мы сами себя можем мотивировать, помогать себе, просто нужно решить, кто вы, чего хотите. Чтобы ваши родители гордились вами, не сдавайтесь, даже если кулаки в кровь», — рассказал Поветкин, слова которого приводит официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Фото доступно в официальном «Инстаграме» компании «Мир бокса».