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Головкин: бой с Альваресом столь же историчен, как поединок Леонард — Хаглер

13 сентября 2017, среда. 13:27 Бокс/ММА

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин рассказал, как много для него значит бой с Саулем Альваресом, запланированный на 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Я хочу выиграть этот бой, потому что для меня это напоминает историческое противостояние Рэя Леонарда с Марвином Хаглером. Я верю, что средний дивизион возвращается. И Альварес очень особенный парень. Прямо сейчас это огромное событие. История среднего дивизиона длинная. Я помню многих великих чемпионов, таких как Карлос Монзон, Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Бернард Хопкинс. Сейчас новая история и новые времена для нас», — цитирует Головкина BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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