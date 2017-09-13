Головкин: бой с Альваресом столь же историчен, как поединок Леонард — Хаглер

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин рассказал, как много для него значит бой с Саулем Альваресом, запланированный на 16 сентября в Лас-Вегасе.



«Я хочу выиграть этот бой, потому что для меня это напоминает историческое противостояние Рэя Леонарда с Марвином Хаглером. Я верю, что средний дивизион возвращается. И Альварес очень особенный парень. Прямо сейчас это огромное событие. История среднего дивизиона длинная. Я помню многих великих чемпионов, таких как Карлос Монзон, Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Бернард Хопкинс. Сейчас новая история и новые времена для нас», — цитирует Головкина BoxingScene.