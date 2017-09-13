Биспинг: Джонс заслуживает пожизненной дисквалификации

Боец UFC Майкл Биспинг прокомментировал новость о том, что допинг-проба Б Джона Джонса также дала положительный результат на запрещённый препарат туринабол.



«Я думаю, что справедливо отметить, что он определённо запятнал своё наследие. Я думаю, что его всегда будут помнить за потрясающие выступления. Когда он ворвался в UFC, то был невероятен, абсолютно неудержимым. Да, вне восьмиугольника он принимал очень и очень плохие решения.



Справедливости ради стоит отметить, что нет дыма без огня. Это не первый раз, когда его ловят на допинге. Посмотрим, как будут разворачиваться события, но всё выглядит не очень здорово», — цитирует Биспинга MMAJunkie.



На вопрос о том, заслуживает ли Джонс пожизненной дисквалификации, Биспинг ответил: «Я считаю, что да. Если у вас есть история употребления препаратов, повышающих эффективность вашего тела, то здесь этому не место… В этом спорте не должно быть препаратов, повышающих эффективность».



В августе стало известно, что допинг-проба Джонса, сданная перед боем с Даниэлем Кормье, который состоялся 29 июля, дала положительный результат на туринабол. Джонс одержал досрочную победу над Кормье в бою, в котором на кону стоял титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.