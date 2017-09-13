UFC перенесла бой Тейшера — Циркунов на 16 декабря

Поединок между бразильским бойцом смешанного стиля Гловером Тейшерой (26-6 MMA, 9-4 UFC) и латвийцем Михаилом Циркуновым (13-3 MMA, 4-1 UFC), выступающими в категории полутяжёлого веса, было решено перенести на более позднюю дату.



Встреча этих бойцов состоится не 28 октября в Сан-Паулу на турнире UFC Fight Night 119, а в рамках шоу UFC on FOX 26, проведение которого запланировано на 16 декабря в Канаде. Об этом организация UFC объявила в своём официальном «твиттере». Причины переноса поединка не сообщаются.