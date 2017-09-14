Шевченко: за весь бой я не получила от Нуньес ни одного удара по лицу

Боец UFC Валентина Шевченко, посредством официальной страницы в «Фэйсбук», поблагодарила болельщиков за поддержку в недавнем бою с Амандой Нуньес, а также в очередной раз высказала позицию, относительно решения судей этого поединка.

«В первую очередь, хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал! Ваша поддержка, мои дорогие друзья и болельщики, была очень важна для меня. Я не считаю, что проиграла, я выиграла три раунда из пяти.

В середине первого раунда, после обмена ударами, у меня вышел сустав пальца на ударной левой руке, поэтому я не могла полностью реализовать своё преимущество. В перерыве мой тренер вставил сустав на место, и начиная со второго раунда я смогла работать обеими руками.

В пятом раунде Нуньес сделала один бросок против одного моего. Кроме того новые правила, о которых нам рассказали перед боем, говорят о том, что если при удержании позиции не наносишь никакого действия, то этот контроль не даёт преимущества. А Нуньес не смогла сделать ни одной атаки, ни удара, находясь в партере.

За весь бой я не получила ни одного удара по лицу от неё. Если у кого-то есть сомнения в моей победе во втором, третьем и четвёртом раунде, то тогда по какому преимуществу их выиграла Нуньес? Ведя пассивный бой только отпихивая меня «типами» в ногу и не попадая ни одного удара руками? После боя у меня на лице ни одного синяка, а все кулаки разбиты.

Обидно за результат. Но в депрессию я впадать не собираюсь.

Немного отдохну и вновь приступлю к тренировкам, чтобы в ближайшее время снова выйти в октагон.

А с Нуньес мы ещё встретимся", — завершила Шевченко.

Бой между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко состоялся 9 сентября и возглавил турнир UFC 215 в Эдмонтоне. Победу в нём раздельным решением судей одержала Нуньес.