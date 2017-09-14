Головкин: вторая половина боя с Альваресом будет словно уличная драка

16 сентября в Лас-Вегасе состоится поединок между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. В преддверии поединка Головкин заявил, что ожидает тяжёлого боя, который может перерасти в настоящую уличную драку.

«Это будет нелёгкий бой как для меня, так и для него. Я думаю, что несколько раундов будут очень близкими. Он будет изучать мою стратегию, а я его. Но мне кажется, что вторая половина будет гораздо ярче. Она будет сумасшедшая, это будет похоже на уличную драку. Так что большой день грядёт. Время боя с самым сложным оппонентом в карьере приближается, я очень взволнован», — цитирует Головкина BoxingScene.