Тренер Головкина: Альварес проиграл бы Джейкобсу

Известный тренер Абель Санчес, который является наставником чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина, считает, что Сауль Альварес проиграл бы Дэниелу Джейкобсу, если бы встретился с ним на ринге. Ранее Альварес неоднократно отмечал, что Джейкобс, по его мнению, победил Головкина в бою, состоявшемся в марте этого года (Головкин одержал в нём победу по очкам).



«Если бы в ту ночь с Джейкобсом дрался Альварес, то всё вышло бы иначе. Если бы они поменялись соперниками, то Головкин нокаутировал бы Хулио Сезара Чавеса-младшего, а Альварес проиграл бы Джейкобсу», — цитирует Санчеса BoxingScene.



16 сентября Головкину предстоит сразиться с Альваресом в Лас-Вегасе.