Беллью желает вновь сразиться с Хэем, чтобы развеять все сомнения

Британский боксёр Тони Беллью желает провести матч-реванш с Дэвидом Хэем, чтобы заставить замолчать скептиков. Тренер Беллью Дэвид Колдуэлл недавно сообщил о ведении переговоров о повторном бое между этими боксёрами.



Первая встреча между между ними состоялась в марте текущего года и завершилась досрочной победой Беллью, когда Хэй не смог продолжать бой из-за травмы ахиллова сухожилия.



«Есть вещи, которые обсуждаются. Но я не очень-то общаюсь с ним… Я просто не могу сидеть с ним за одним столом или находиться рядом. Люди думают, что между нами всё отлично после того, как мы обнялись после первого боя. Но я обнялся с ним чисто из-за того, что этот бой обеспечил будущее моей семьи.



Я хочу снова доказать, что люди ошибаются, поскольку я полагаю, что всё ещё буду считаться большим андердогом в этом бою. Люди всегда будут искать оправдания, ссылаясь на травму его ахилла», — цитирует Беллью BoxingScene.