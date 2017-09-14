Альварес: бой с Головкиным важнее даже поединка с Мейвезером

Мексиканец Сауль Альварес считает грядущий бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным даже более значимым, чем поединок с Флойдом Мейвезером-младшим, от которого он потерпел единственное в своей карьере поражение.



«Бой с Мейвезером был очень большим событием. В том юном возрасте, в каком я находился на тот момент, это был один из самых важных и больших боёв. Но этот бой (с Головкиным), а я уже бывал во многих больших боях, будет самым большим из-за всего, что его окружает. Я думаю, что это самый большой поединок на данный момент. И этот бой подошёл в нужный момент», — цитирует Альвареса BoxingScene.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.