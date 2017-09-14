Промоутер: Ковалёв ещё не сменил тренера

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Сергей Ковалёв пока официально не объявлял о смене тренера. Об этом сказала промоутер Ковалёва Кэти Дува.



Ранее появилась информация, что Ковалёв уже уволил известного американского тренера Джона Дэвида Джексона, отношения с которым разладились после двух поражений россиянина от Андре Уорда. Сам Джексон сообщил, что более не намерен работать с Ковалёвым, и нелестно отозвался о его отношении к тренировкам.



«Сергей пока не делал никаких заявлений», — цитирует Дуву ТАСС.

Слеующий бой Ковалёва запланирован на 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.