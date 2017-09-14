Дус Сантус: Александр Емельяненко, прямо из «клетки» ты отправишься в больницу

Бразильский боец MMA Жеронимо дус Сантус пообещал отправить в больницу Александра Емельяненко.

«Я тренируюсь в лучшем зале Бразилии. Мой оппонент — отличный ударник, также, как и я. Несомненно, это будет лучший бой вечера. Это будет настоящая война. В прошлом поединке я дрался с Сергеем Харитоновым. Это был хороший бой. Побеждал его, забрал спину и контролировал в партере. Однако, я допустил ошибку — отдал свою травмированную ногу. Он воспользовался и мне пришлось сдаться.

Сейчас я чувствую себя лучше. Подхожу к поединку без травм и готов побеждать. У меня большие ожидания от возвращения в лигу WFCA. Я проиграл в титульном поединке Зелимхану Умиеву, но пояс организации очень мне нужен. Совсем скоро он будет у меня. Александр, один из нас прямиком из «клетки» отправится в больницу. И это будешь ты. Нас ждет война", — цитирует дус Сантуса «Советский спорт».