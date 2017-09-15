Биспинг: с радостью заткну рот Беллью

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, ответил на недавний выпад почётного чемпиона мира по боксу по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью, заявив, что он готов с ним провести бой по правилам профессионального бокса.

«Я бы не хотел боя с Беллью в клетке, это было бы слишком просто. К тому же, боксёрам платят больше, потому, я с радостью с ним проведу боксёрский поединок. Я приду на его территорию. Люди говорят, что я копирую Макгрегора, но скажите мне, кто бы не хотел скопировать заработок в $ 100 млн?

Если Тони хочет этого всерьёз, а похоже, что так и есть, то дайте мне устранить с дороги Сен-Пьера и мы поговорим об этом. Я к этому готов. У Тони очень большой рот и я с радостью заткну его. Я знаю, что я могу с ним подраться. Да, это немного другой стиль, но мне по душе такой вызов", — цитирует Биспинга BoxingScene.

4 ноября Майклу Биспингу предстоит провести поединок с Жоржем Сен-Пьером на турнире UFC 217.