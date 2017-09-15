Тренер Альвареса: Сауль наберёт не более 7-8 фунтов после взвешивания

Эдди Рейнозо, тренер Сауля Альвареса, сказал, что мексиканец не планирует значительно прибавлять в весе после официальной церемонии взвешивания перед боем с чемпионом мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.



«Мы планируем после взвешивания набрать лишь 7-8 фунтов (3,17 — 3,6 кг). Некоторым бойцам нравится набирать больше, но Альварес хочет чувствовать себя комфортно на ринге. Мы ожидаем, что он наберёт 7 или 8 фунтов», — цитирует Рейнозо BoxingScene.



Поединок Головкин — Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.