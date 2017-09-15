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Альварес: сейчас не воспринимаю проигрыш Мейвезеру как поражение

15 сентября 2017, пятница. 11:56 Бокс/ММА

Мексиканец Сауль Альварес признался, что хотел бы взять реванш у Флойда Мейвезера-младшего за единственное поражение в своей карьере, однако не одержим этим поединком.

«Было бы хорошо провести реванш. Потому что этот «шип» (горечь поражения. — Прим. «Чемпионата») сидит во мне, и мне хотелось бы его вытащить. Но у меня нет одержимости. Если это произойдёт, то отлично. Если нет, то всё в порядке,

Был ли я слишком молод в первом бою с Мейвезером? Вероятнее всего, это проявилось, но я получил опыт. Я многому научился в этом бою. Сегодня я не воспринимаю это как поражение, я воспринимаю это как опыт», — цитирует Альвареса BoxingScene.

16 сентября в Лас-Вегасе Альваресу предстоит провести бой с чемпионом мира по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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