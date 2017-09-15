Форман: если бой продлится 12 раундов, Альварес победит Головкина

Легендарный супертяжеловес Джордж Форман считает, что если бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом продлится все 12 раундов, победу по очкам в нём одержит мексиканец.



«Я думаю, что эти ребята проведут хороший бой. Когда на ринге встречаются два панчера, то оба они стараются действовать умно, чтобы не пропустить удар.



Если бой продлится все отведённые на него 12 раундов, то, я думаю, Альварес победит по очкам. Полагаю, что оба парня будут опасаться пропустить удар и не будут особо раскрываться…



Они оба знают о силе друг друга. Некоторые парни умеют избежать нокаута, и я думаю, что Сауль знает, что должен сохранять силы и наносить мощные удары, когда предоставится возможность. Он не знал этого до боя с Мейвезером, но теперь он более мудрый боксёр Всё, что умеет Головкин, — наносить мощные удары по корпусу и в голову. Больше он, похоже, ничего не знает», — цитирует Формана BoxingScene.