Санчес: у Альвареса нет той ударной мощи, которой обладает Головкин

16 сентября в Лас-Вегасе состоится вечер бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. В преддверии встречи, тренер казахстанца, Абель Санчес, заявил, что его подопечный обладает гораздо более мощной ударной силой, чем его оппонент.

«Не думаю, что у Канело есть та же ударная мощь, что и у Головкина. Я говорю это, потому что в бою с Чавесом он наносил удары на все вкусы. Он вымотался, делая это, но не смог нокаутировать его. Он разнообразно работал в бою с Котто, но не смог его победить досрочно. Именно потому я не думаю, что ударной мощи Альвареса хватит для победы нокаутом в бою с Головкиным.

А вот если Геннадий сумеет поймать Канело хорошим ударом, то произойти может всё", — цитирует Санчеса BoxingScene.