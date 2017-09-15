Юбэнк-младший: Йылдырыму не будет пощады

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбэнк-младший, заявил, что приоритетной целью для него является победа во Всемирной суперсерии бокса.

«Я здесь, не для того, чтобы заводить с кем-то дружбу. Я участвую в турнире, чтобы стать чемпионом. Авни Йылдыруму не следует просить пощады.

Я с нетерпением жду боя с Йилдырымом. Это отличный поединок, ведь стили и делают бои. Я выбрал в соперники Авни, потому что он идёт вперёд, он атакует и не боится рисковать. У меня есть цель и вызов, с которым я могу справиться. Я хочу завоевать трофей имени Мухаммеда ли и доказать, что я лучший в мире", — цитирует Юбэнка-младшего официальный сайт суперсерии.

Четвертьфинальная встреча Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе между Юбэнком-младшим и Йылдырымом пройдёт 7 октября.