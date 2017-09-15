Официально: Ломаченко и Ригондо проведут бой 9 декабря

Промоутерская компания Top Rank официально объявила о поединке между чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко и чемпионом мира во втором легчайшем весе по версии WBA Super Гильермо Ригондо, сообщает BoxingScene.

Встреча, как и предполагалось, состоится 9 декабря на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Ради проведения боя Гильермо Ригондо согласился подняться на две весовые категории.

Поединок между Ломаченко и Ригондо является одним из самых ожидаемых. Оба боксёра — двукратные олимпийские чемпионы.