Сондерс и Монро показали равный вес

16 сентября в Лондоне состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульная встреча между чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом и Уилли Монро.

В преддверии боя боксёры прошли официальную церемонию взвешиванию. По её результатам оппоненты показали равный вес. И Сондерс, и Монро уложились в крайний лимит весовой категории — 72,574 кг (160 фунтов).

Для Сондерса эта встреча станет первой с момента победы над россиянином Артуром Акавовым, которую он добыл в декабре минувшего года.