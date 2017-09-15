Смит и Скоглунд прошли церемонию взвешивания

Завтра, 16 сентября, в Ливерпуле пройдёт четвертьфинальный бой Всемирной суперсерии бокса вот втором среднем весе между Каллумом Смитом (22-0, 17 КО) и Эриком Скоглундом (26-0, 12 КО). В преддверии поединка бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её результатам они показали равный вес — 75,9 кг, сообщает Fightnews. Отметим, это будет первый поединок Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе. В полуфинале победитель боя Смит — Скоглунд встретится с победителем встречи между Юргеном Бремером и Робом Брантом.