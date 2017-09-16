Бронер: второй бой с Альваресом может принести Мейвезеру $ 300 млн

Экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Эдриен Бронер заявил, что если бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер решит провести ещё один поединок с Саулем Альваресом, он сможет заработать около $ 300 млн.

«Если Альварес победит у Головкина, то он может получить второй бой с Мейвезером. В таком случае Флойд заработает ещё $ 300-350 млн. Для него бой с Альваресом будет очень опасным, но Флойд всё тот же, что и в 2013 году, это будет тот же бой, что и в 2013 году», — приводит слова Бронера Boxingnews24.