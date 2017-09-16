Хопкинс: Альварес отделает Головкина

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Бернард Хопкинс уверен, что Сауль Альварес победит чемпиона мира WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина в поединке 16 сентября.

«Канело отделает Головкина. Он заставит всё выглядеть по-другому, так, как вы ещё не видели», — приводит слова Хопкинса Omnisport.

Хопкинс владеет рекордным числом успешных защит чемпионского титула в среднем весе — у него их 20. Сейчас бывший боксёр сотрудничает с Golden Boy Promotions, которая ведёт дела Альвареса. На счету Головкина уже 18 успешных защит.