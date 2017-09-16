Сын Сондерса ударил Монро в пах на взвешивании

Сын чемпиона мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерса Стиви ударил в пах своего соперника Вилли Монро-младшего. Это произошло на официальной церемонии взвешивания перед поединком Сондерса и Монро.

Стиви встал на весы, а когда Монро погладил его по голове, ударил того кулаком в пах. Когда мальчика убрали с весов, он попытался добавить Монро ударом ногой.

«Они вытащили паренька на сцену, чтобы он ударил меня в пах. И ничего с этим не сделали. Промоутеру Фрэнку Уоррену должно быть стыдно», — написал Монро в «Инстаграме».

Видео удара доступно в "инстаграме" Криса Уэйдмана.