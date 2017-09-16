Джошуа: бой с Хэем не является для меня приоритетным

Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа ответил на недавние выпады бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя, который заявил о намерении провести поединок с соотечественником.

«Если мы встретимся с Хэем, тогда вы узнаете всё, что я думаю о нём. Пока же желаю ему скорейшего выздоровления после травмы. Будет здорово, если он проведёт ещё один бой, с Беллью. В случае если одержит победу, он сможет всерьёз рассматривать других оппонентов в супертяжёлом весе.

Бой с Дэвидом не является моим приоритетом. Я обязан провести поединки с Кубратом Пулевым и Луисом Ортисом, и только после я буду изучать другие варианты", — цитирует британца Sky Sports.