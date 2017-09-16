Монро: мне всё равно, что говорит Сондерс

Сегодня, 16 сентября, в Лондоне пройдёт вечер бокса, главным событием которого станет титульная встреча между чемпионом мира по версии WBO Билли Джо Сондерсом и Уилли Монро.

Последний заявил, что не обращает никакого внимания на треш-ток со стороны оппонента, а также отметил, что Сондерс не хочет этого боя.

«По мне, все те слова, которые позволил себе Сондерс, — показатель слабости. Он должен быть готов к любому бой, ведь любой может быть опасен. Но повторюсь, мне всё равно, что он говорит. Я просто рад, что он подписал контракт. Ведь не мне выражали готовность встретиться со мной. Я знаю, что и сам Сондерс до сих пор не хочет этого боя», — цитирует Монро BoxingScene.