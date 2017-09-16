Манува: встретимся с Хэем в следующем году

Боец UFC Джимми Манува намерен встретиться с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем в следующем году. Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Sun.

«Этот бой состоится. Я хочу этого и он хочет этого.Он сказал мне, что перед этим ему нужно провести пару поединков. Скорее всего, мы проведём поединок в начале следующего года. Самый крайний срок — ближе к середине 2018 года», — заявил Манува.

Дэвид Хэй предыдущий поединок провёл в марте этого года, когда был нокаутирован Тони Беллью. После этого он перенёс операцию на ахилловом сухожилии. На данный момент возвращение Хэя в ринг планируется в декабре.