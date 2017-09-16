Бремер и Брант встретятся 27 октября

Сегодня, 16 сентября, в Ливерпуле проходит вечер бокса, главный поединок которого пройдёт в рамках четвертьфинала Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе между Каллумом Смитом и Эриком Скоглундом.

Победитель этого противостояния выйдет на победителя встречи между экс-чемпионом Юргеном Бремером и Робом Брантом. Соперники определи дату своего противостояния. Бой состоится 27 октября в городе Шверин (Германия), сообщает World Boxing News.

«Я рад, что руководство Всемирной суперсерии назвало дату и место проведения поединка с Брантом. Здорово, что встреча состоится в родном для меня Шверине. С нетерпением жду старта моего путешествия за трофеем имени Мухаммеда Али», — заявил Бремер.