Экс-чемпион мира Постол с трудом победил Наджмитдинова

В Киеве завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок бывшего чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола (29-1, 12 КО) с боксёром из Узбекистана Джамшидбеком Наджмитдиновым (14-1, 9 КО).

В сложном 10-раундовом бою победу одержал украинец, при этом побывав в тяжёлом нокдауне в пятом раунде. Счёт судейских записок — 97:92, 97:92, 98:92.

Эта встреча стала для Постола первой с июля 2016 года, когда он потерял чемпионский титул в бою с Теренсом Кроуфордом, уступив тому единогласным решением судей.