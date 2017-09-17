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Т. Фьюри: я всегда возвращаюсь

17 сентября 2017, воскресенье. 00:37 Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весеТайсон Фьюри в очередной раз заявил о готовности вернуться на профессиональный ринг, заявив, что за последнее время он серьёзно сбросил вес.

«Мне нужно сбросить вес, за последние две недели я в этом преуспел. Я сделал крутой поворот в своей жизни и теперь чувствую себя гораздо лучше, чем раньше. Я получаю удовольствие от работы в зале и я на правильном пути. Меня называют Бумеранг. Я всегда возвращаюсь», — цитирует Фьюри BoxingScene.

Тайсон Фьюри не появлялся в ринге с ноября 2015 года, когда одержал победу над Владимиром Кличко и стал чемпионом мира. После этого у него начались проблемы с алкоголем и наркотиками, также он страдал от депрессии. По сей день Фьюри пытается пройти курс реабилитации.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Тайсон Фьюри
Новости. Бокс/ММА
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