Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

В Лас-Вегасе завершился один из главных боёв года в среднем весе. В ринге встретились представитель Казахстана Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, на кону стояли чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO.



Поединок занял все положенные по регламенту 12 раундов. По решению судей в противостоянии зафиксирована ничья — 118-110 (Альварес), 115-113 (Головкин) и 114-114.



Среди знаменитостей на трибунах T-Mobile Arena были замечены музыкант 50 cent, легендарный боксёр Майк Тайсон и баскетболист Рассел Уэстбрук.