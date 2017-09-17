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Бой Головкина и Альвареса завершился ничьей

17 сентября 2017, воскресенье. 07:09 Бокс/ММА

В Лас-Вегасе завершился один из главных боёв года в среднем весе. В ринге встретились представитель Казахстана Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес, на кону стояли чемпионские пояса WBC, WBA, IBF и IBO.

Поединок занял все положенные по регламенту 12 раундов. По решению судей в противостоянии зафиксирована ничья — 118-110 (Альварес), 115-113 (Головкин) и 114-114.

Среди знаменитостей на трибунах T-Mobile Arena были замечены музыкант 50 cent, легендарный боксёр Майк Тайсон и баскетболист Рассел Уэстбрук.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Геннадий Головкин Сауль Альварес
Новости. Бокс/ММА
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