Альварес: я победил в восьми раундах

Мексиканский боксёр Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) прокомментировал поединок с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), по итогам которого судьи зафиксировали неоднозначную ничью.

«В первых раундах я хотел посмотреть, какие у него есть козыри. Я не был поражён его мощью. Отталкиваясь от всего этого, я и стал строить свой бой. Я думаю, что победил в восьми раундах, я чувствовал, что победа осталась за мной», — цитирует Альвареса BoxingScene.

По итогам 12-раундового противостояния счёт судейских записок 118:110 в пользу Альвареса, 115:114 в пользу Головкина и 114:114.